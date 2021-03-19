Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира в следующем сезоне. На прошедшем в пятницу, 19 марта, в шведском Эстерсунде спринте лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, она заняла 16-е место. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, третьей стала еще одна представительница Норвегии — Ингрид Тандерволд.

Максимальная квота составляет шесть человек. Чтобы ее получить, нужно попасть в число пяти сильнейших сборных в зачете Кубка наций. Россиянки заняли в зачете шестое место, набрав 6407 очков. Первое место заняла Норвегия (7305 очков), второе — Швеция (7146). Затем идут Германия (7056), Франция (7001) и Белоруссия (6433).

Биатлонистка Ульяна Кайшева заявила, что потеря максимальной квоты не главное и сборная России продолжит выкладываться по полной. «Мысль о потере квоты все равно фоном шла мимо нас, но это сейчас не главное. Просто каждый продолжает делать все, как и делал целый сезон. Выкладываемся на максимум. Если говорить о сезоне, то одним словом я бы описала его так: стабильность»,— приводит слова спортсменки «РИА Новости».

Перед спринтом в Эстерсунде россиянки были пятыми, сборная Белоруссии располагалась на шестой строчке. Теперь в гонках сезона-2021/22 женская сборная России сможет выставить не более пяти биатлонисток.