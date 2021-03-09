Варакин назначен новым префектом Старо-Татарской слободы

Глава аппарата исполкома Казани Евгений Варакин стал новым префектом Старо-Татарской слободы. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Старо-Татарскую слободу с сегодняшнего дня возглавит Евгений Варакин. Пожелаем ему успехов», — отметил мэр.

Он добавил, что ранее господин Варакин занимал пост первого замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Напомним, ранее префектом Старо-Татарской слободы был Роберт Гарипов. На прошлой неделе его назначили руководителем Дирекции парков и скверов Казани.

"Ъ-Казань"