В 2021 году грантовую поддержку кубанских НКО увеличили до 150 млн рублей

В 2021 году сумма грантовой поддержки НКО в Краснодарском крае увеличилась до 150 млн руб. Меры поддержки НКО и других социально значимых проектов обсуждались на заседании Общественной палаты Кубани (ОП).

В целом в текущем году на поддержку НКО в бюджете было заложено в два раза больше, чем в прошлом – 52 млн руб. С просьбой поддержать НКО, работающие с детьми-инвалидами, представители Общественной палаты обращались к властям в 2020 году. Ранее Фонд президентских грантов выделил более 44 млн руб. на увеличение поддержки кубанских НКО.

На заседании также обсудили работу ОП во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, общественники собрали и систематизировали свыше 2 тыс. предложений и замечаний по этому вопросу. Часть из них нашла отражение в предложениях ЗСК, направленных в Госдуму.

«Широкий фронт работы был проведен и по разъяснению сути поправок в Основной закон страны и общественному контролю за процедурой голосования. В итоге оно прошло на высоком организационном уровне, с учетом требований и ограничений, вызванных эпидемией коронавируса», - сказал господин Бурлачко.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае за поправки в Конституцию РФ высказались 88,92% проголосовавших. В феврале 2021 года депутаты ЗСК одобрили законопроект, направленный на приведение Устава Краснодарского края в соответствие с обновленной Конституцией.

Виктория Колганова