Кубанские НКО получили 44 млн рублей от Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов выделил более 44 млн руб. на увеличение поддержки кубанских НКО, сообщает пресс-служба краевой администрации. Гранты были распределены между субъектами РФ на заседании Координационного комитета под председательством первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Социально ориентированные НКО получат эти деньги на реализацию культурных, образовательных и других социально значимых инициатив.

«По размеру полученного гранта наш край занял первое место среди регионов Южного федерального округа и восьмое место по стране. Уже летом на упрощенных условиях и с использованием электронной платформы кубанские социально ориентированные НКО смогут принять участие в краевом конкурсе грантов и получить финансирование собственных социальных проектов», – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.

В целом объем финансирования деятельности НКО в регионе в 2021 году составит почти 195 млн руб. За последние пять лет на развитие этого направления из краевого и федерального бюджетов был выделен 1 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань” ранее, в январе 2021 года Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать краевой фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит привлекать к их развитию не только бюджетные, но и спонсорские средства.

Виктория Колганова