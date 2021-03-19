Количество платных парковочных мест в центре Петербурга вырастет вдвое

До конца текущего года в центре Петербурга планируется значительно увеличить количество платных парковочных мест.

Как заявил о. директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дмитрий Ваньчков, число мест парковки вырастет как минимум в два раза. Расположены они будут на 71 улице, на территории, ограниченной Невским проспектом, Воскресенской и Синопской набережными, набережной реки Фонтанки.

За 2020 год парковками воспользовались около 3 млн человек, ежедневно машины в зоне парковки оставляют 8 тыс. автомобилистов. С начала администрирования зоны платной парковки с владельцев машин собран 81 млн рублей, в отношении нарушителей выставлено 129,5 тыс. штрафов, из них оплачено почти 53 тыс. штрафов на 158,7 млн рублей.