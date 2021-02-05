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В центре Петербурга планируется увеличить зону платной парковки

В 2022 году зона платной парковки в Центральном районе Петербурга увеличится на 14 тысяч машиномест. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Центра управления парковками.

В настоящий момент новые парковочные зоны находятся на стадии проектирования. На какую площадь и на какие улицы распространится увеличенная зона, пока неизвестно. В будущем новые платные парковки планируется организовать также в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в петербургском Заксобрании предложили передавать участки под парковку у жилых домов без торгов.

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