КС Молдавии не стал приостанавливать приказ о выдвижении в премьеры кандидата от президента

Конституционный суд (КС) Молдавии не стал приостанавливать приказ президента Майи Санду о выдвижении кандидатом в премьеры лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу. В суд с таким требованием обратились депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Слушания о законности выдвижения кандидатуры пройдут 22 марта.

«Отклоняется просьба приостановить действие указа президента Республики Молдова... о выдвижении кандидата на пост премьер-министра»,— говорится в сообщении Конституционного суда.

Госпожа Санду ранее выдвинула на пост премьера соратницу Наталью Гаврилицу и призвала не голосовать за нее. В том случае если парламент дважды не утвердит кабмин, он будет распущен. Сейчас большинство в парламенте — у ПСРМ бывшего президента Игоря Додона. Чтобы не допустить роспуска, они выдвинули своего кандидата. Но он отказался от этого. После неудачи ПСРМ своего кандидата снова выдвинула госпожа Санду. Депутаты ПСРМ считают это действие незаконным, так как у них появился новый кандидат.

Подробнее о ситуации в Молдавии — в материале “Ъ” «Кишиневско-Брюссельская операция».