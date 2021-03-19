«Единая Россия» в Петербурге начала прием заявлений на участие в предварительном голосовании в ЗакС

Петербургское отделение партии «Единая Россия» официально открыло прием заявок на участие в предварительном партийном голосовании на выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Оно продлится до 29 апреля.

Об этом сообщается на официальном сайте отделения. Ранее, до официального начала приема заявлений, на участие подали документы руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Александр Тетердинко и зампредседателя парламента Сергей Соловьев.

Предварительное голосование петербургской «Единой России» на выборы в ЗакСобрание пройдет с 24 по 30 мая.