В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от COVID-19

Сегодня в Татарстане зарегистрированы четыре новых летальных исхода от коронавируса. Об этом сообщает штаб республики по борьбе с ковидом.

Скончались две женщины 1935 и 1946 года рождения, двое мужчин 1948 и 1970 года рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отметили в штабе.

Всего в настоящее время в Татарстане подтвердили 396 летальных исходов от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили еще 48 случаев коронавируса за сутки.

"Ъ-Казань"