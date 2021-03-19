В Татарстане подтвердили 48 новых случаев COVID-19

За сутки в Татарстане коронавирус обнаружили еще у 48 человек. Все они заразились контактным путем. 22 больных госпитализированы, остальные лечатся на дому, сообщили в штабе по борьбе с инфекцией.

В Казани подтверждены 15 случаев за сутки, в Набережных Челнах — 13, в Бавлинском районе — шесть, в Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском — по два, в Альметьевском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мензелинском, Новошешминском, Нурлатском и Рыбно-Слободском — по одному.

Всего на сегодняшний день в Татарстане подтверждены 18 927 случаев COVID-19. Выздоровели 15 712 человек, в том числе 85 за минувшие сутки. Скончались 392 пациента.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"