Volkswagen сделал «спортивный» фургон Transporter

Volkswagen Transporter T6.1 Sportline. Фото: Volkswagen

Volkswagen Transporter T6.1 Sportline. Фото: Volkswagen

Новая модификация Sportline, созданная на базе топовой комплектации Highline, доступна как для цельнометаллического фургона, так и для грузопассажирского варианта «комби» с короткой или длинной колесной базой.

«Спортивное» исполнение отличается новыми бамперами и порогами, спойлером на крыше, а также решеткой радиатора с красной полосой и новыми 18-дюймовыми колесными дисками. В салоне заявлена обивка из кожи и замши.

Технически Volkswagen Transporter T6.1 Sportline практически не изменился. Уменьшен лишь на 30 мм дорожный просвет, а 204-сильный 2-литровый турбодизель в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG остались стандартными.

Напомним, премьера обновленного Volkswagen Transporter T6.1 состоялась весной 2019 года, а новый Volkswagen Golf GTI был показан зимой 2020 года.