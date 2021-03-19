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Volkswagen сделал «спортивный» фургон Transporter

Компания Volkswagen сделала «спортивный» фургон Transporter, стилизованный под «горячий» хэтчбек Volkswagen Golf GTI.

Новая модификация Sportline, созданная на базе топовой комплектации Highline, доступна как для цельнометаллического фургона, так и для грузопассажирского варианта «комби» с короткой или длинной колесной базой.

«Спортивное» исполнение отличается новыми бамперами и порогами, спойлером на крыше, а также решеткой радиатора с красной полосой и новыми 18-дюймовыми колесными дисками. В салоне заявлена обивка из кожи и замши.

Технически Volkswagen Transporter T6.1 Sportline практически не изменился. Уменьшен лишь на 30 мм дорожный просвет, а 204-сильный 2-литровый турбодизель в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG остались стандартными.

Напомним, премьера обновленного Volkswagen Transporter T6.1 состоялась весной 2019 года, а новый Volkswagen Golf GTI был показан зимой 2020 года.

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