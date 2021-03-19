Набиуллина: денежно-кредитная политика будет мягкой, пока ставка не составит 5–6%

Денежно-кредитные условия будут мягкими, пока ключевая ставка не составит 5–6%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике нельзя откладывать, сообщила она на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Сегодня, 19 марта, ЦБ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку, до 4,5% годовых.

«Мы видели, что денежный рынок и рынок облигаций уже заложили возможность повышения ставки, но многие эксперты, аналитики предполагали, что повышение ключевой ставки начнется несколько позднее. Тем не менее данные говорят о том, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас, время имеет значение»,— сообщила госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

«Пока ключевая ставка не вернется в нейтральный диапазон — а его мы по-прежнему оцениваем от 5% до 6%,— денежно-кредитные условия будут оставаться мягкими. Это продолжит поддерживать кредитование, которое в настоящее время растет годовыми темпами, близкими к максимальным в последние годы»,— сказала она.

«Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем»,— сообщила глава ЦБ. Она также выступила за завершение антикризисных программ после острой фазы спада экономики. Это необходимо, в частности, для достижения целей по инфляции, отметила Эльвира Набиуллина.

«Когда объемы (программ размеров субсидирования.— “Ъ”) велики, это означает, что Центральный банк вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Это необходимо, чтобы средние денежно-кредитные условия по экономике обеспечивали уровень совокупного спроса, соответствующего достижению цели по инфляции. И именно поэтому мы считаем необходимым, чтобы всеобъемлющие антикризисные программы кредитной поддержки были завершены после преодолений острой фазы экономического спада»,— сказала она.

Российская экономика вернется на докризисный уровень до конца текущего года, дала прогноз глава Банка России. «Мы свой прогноз по росту ВВП также будем уточнять в апреле. Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года»,— сообщила госпожа Набиуллина. Инфляция в России начнет снижаться в апреле, сейчас наблюдаются ее пиковые значения, заявила глава ЦБ.

В сообщении Банка России, поясняющем решение о повышении ставки, отмечается, что сейчас уровень инфляции превышает прогнозные значения: в феврале годовой темп прироста потребительских цен ускорился до 5,7% против 5,2% месяцем ранее, а к 15 марта — до 5,8%.

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