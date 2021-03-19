Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто снял и чему посвящена новая короткометражка, представленная в рамках некоммерческого проекта Миуччи Прады.

О проекте Miu Miu Women Tales я уже рассказывала и не раз. Напомню, это некоммерческая инициатива лично Миуччи Прады. Цель проекта — поддержать женщин-режиссеров, дать им возможность творческого выражения. Собственно, единственное обязательное к соблюдению условие, кроме жанра короткий метр, это то, что режиссер — женщина.

Вещи Miu Miu в кадре появляется должны, но если вначале Women Tales это был довольно жесткий продакт плейсмент, то с годами внимание на одежде сосредоточено все меньше, сюжеты все интереснее, темы — острее. В этом году вышел 21-й фильм серии (выходят они один раз в год).

Сняла его Изабель Сандовал. Это история о свободе, чувственности, любви. Начальный титр напоминает о том, что запрет на межрасовые браки в Калифорнии был отменен только в середине прошлого века. И после этого напоминания история любви азиатки и белого мужчины смотрится иначе. Пересказывать ее не буду, эта короткометражка определенно стоит того, чтобы уделить ей несколько минут.

Я среди тех, кто посмотрел все эпизоды Women Tales и не совру, если скажу, что этот — один из моих любимых. Как и то, что вещи Miu Miu здесь не просто уместны в кадре, они еще невероятно сексуальны. Фрагменты декора платьев крупным планом стали частью чувственного исследования тела. Сандовал не только режиссер фильма, но и автор сценария, и режиссер монтажа. И все роли она исполнила блестяще.