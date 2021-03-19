«Среди клиентов усиливается конкуренция»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменился объем экспозиции недвижимости комфорт- и эконом-класса.



Объем экспозиции на рынке новостроек в сегментах «комфорт» и «эконом» в столице за год снизился на 20%. В реализации сейчас представлено менее 12 тыс. лотов — и это самый низкий уровень объема предложения с конца 2015 года, посчитали аналитики компании «Метриум».

Тренд брокеры поясняют двумя причинами. Первая — это то, что девелоперы стали выводить меньше лотов в продажу в расчете на один проект. Вторая — спрос резко вырос. К примеру, в октябре 2015 года на рынке были представлены 33 жилых комплекса эконом- и комфорт-классов, и в среднем в каждом их них предлагалось по 340 лотов, в августе 2017 года на 66 проектов приходилось по 315 квартир, а в сентябре 2018 года уже 86 адресов со средним количеством квартир — около 170. С тех пор общее число жилых новостроек в продаже существенно не менялось, а вот среднее количество квартир, приходящееся на один проект, корректировалось от 130 до 200 единиц.

Кроме того, поскольку предложений новостроек становится меньше, усиливается конкуренция среди клиентов, отмечают брокеры. Им приходится быстрее принимать решение о выходе на сделку. И хотя в целом проектов на рынке немало, количество ликвидных объектов в них становится все меньше, поэтому быстро подобрать альтернативу не получится.

Впрочем, дефицитом нынешнее состояние также назвать нельзя: в реализации большие количество жилых комплексов с множеством корпусов и очередей строительства, поэтому постепенно рынок будет пополняться новыми предложениями.