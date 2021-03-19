«Впечатление сильное»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие ролики публикуются в блоге «Яндекса» о беспилотных автомобилях.

Когда на юго-западе Москвы рядом едет Hyundai Sonata, переделанная в беспилотник «Яндекса», думаю, не только я пытаюсь разглядеть, держится ли там водитель за руль, и что у него показывает огромный дисплей, приспособленный над центральным тоннелем.

А на днях мне попался блог «Яндекса», где все это подробно можно рассмотреть. Очень занятная публикация называется «Как беспилотные автомобили справляются с русской зимой».

Например, в снегопад, которых в последние месяцы было немало, данные о том, что окружает автомобиль, собирают датчики, в том числе лидары. Они испускают лучи, которые отражаются от объектов и возвращаются обратно. Получается «лидарное облако» — совокупность точек с известными координатами. В снегопад часть лучей отражаются от снежинок. Но система не сходит с ума, поскольку лидары генерируют более миллиона лучей в секунду, подавляющее их большинство все же доходит до объектов. А так называемый «шум» от снежинок устраняет нейронная сеть.

Или, например пар, который идет зимой из выхлопных труб автомобилей и из решеток ливневки. Он тоже может выглядеть как физическое препятствие. Непредсказуемое дорожное покрытие, изменившиеся очертания улиц, на которых из-за сугробов ширина проезда сузилась, а разметка не видна вовсе — как со всем этим справляется беспилотная система, можно рассмотреть на компьютерных видео, которые есть в блоге.

Но лично на меня самое сильное впечатление произвел четырехминутный ролик, снятый из-за спины оператора беспилотника. Машина сама подруливает, чтобы держаться на заснеженной полосе, и поворачивает на перекрестках. Ее неожиданно подрезают торопливые хамы на развозных фургонах. В такие моменты у обычного водителя вся жизнь успевает промелькнуть перед глазами, а оператор сидит, спокойно положив ладони на колени. Видео воспроизводится в убыстренном режиме — это заметно по частоте работы дворников, настоящая скорость видна на спидометре, она составляет порядка 40-50 км/ч. Но все равно впечатление сильное. Посмотрите — не пожалеете.