Гостеприимно значит безопасно

Закрытие границ заставило россиян вспомнить, что на просторах их Родины также есть что посмотреть. Огромные территории, омываемые морями Мирового океана, различная флора и фауна, рельефы: даже самый капризный путешественник найдет себе место по душе. Благодаря этому в 2020 году начал стремительно развиваться внутренний туризм.

Но не стоит думать, что россияне массово рванут по провинциям исследовать маршруты Шангина и Крашенинникова. Путешествовать по России все еще не так легко и комфортно, как по привычным многим европейским странам. Бесспорно, туристические маршруты во многом отлажены, дороги под влиянием проектов БКАД и БКД становятся лучше с каждым годом, но сфера услуг в области пассажирских перевозок по-прежнему оставляет желать лучшего.

Огромное количество туристических автобусов сегодня зарегистрировано на физлиц. И часто в подобных случаях машины эксплуатируются на износ, следить за их состоянием некогда, да и невыгодно, особенно если на дворе «горячий» туристический сезон. С марта 2021 года к проверке технического состояния автобусов подключилась Госавтоинспекция, да и требования к состоянию транспорта для выхода на маршрут стали жестче. К тому же для перевозки обязательно требуется лицензия. С одной стороны, это поможет отсечь совсем уж неисправную технику, с другой – может спровоцировать еще больший уход «в тень» тех участников рынка, кому дороже выгода.

Второй момент – отсутствие законодательно зафиксированного требования к повышению квалификации для профессиональных водителей. В странах Европы каждый, кто занимается пассажирскими перевозками, должен раз в пять лет проходить переаттестацию с выдачей сертификата на перевозку людей, а также сдавать дополнительный теоретический экзамен. Ведь без постоянной тренировки любой навык постепенно ослабевает. И если за три года водитель ни разу не ездил в темное время суток, то первая после перерыва ночная поездка может обернуться для него аварией.

Но, так как пока туристический бизнес – сфера не только достаточно открытая, но и сверхприбыльная, всегда найдутся люди, готовые на сделку с совестью в обход закона.

И понятно, что экономный турист легко может выбрать более дешевые услуги, а значит, попасть на удочку «нелегала». В регионах до сих пор полно «бомбил», гоняющих на огромных скоростях за рулем старых колымаг. Особенно этим славятся южные курортные регионы. Нелегальные таксисты готовы «за полцены» организовать обзорные экскурсии и межрегиональные поездки, вытесняя с рынка честных перевозчиков. Ведь переделанная под пассажирскую грузовая маршрутка с просроченным ТО обойдется дешевле, чем нормальный автобус. Водители в таких фирмах, кстати, работают по 12–14 часов в сутки и к концу рабочей смены буквально засыпают за рулем.

Разбираться во всех этих тонкостях, как и в том, что же делать, чтобы развивать не только туризм, но и его безопасность, должна целая коллегия экспертов. В конце прошлого года Ростуризм разработал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который, в теории, должен сделать поездки по России привлекательнее. Бюджет проекта оценили в 629 млрд рублей. Было бы неплохо, если бы в этом документе внимание уделялось не только туристическим интерфейсам городов и всевозможным достопримечательностям, но и транспортной безопасности.