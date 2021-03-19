Экс-руководителя «Челябэнергостбыта» задержали по делу о хищении 10 млрд рублей

МВД России задержало 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, подозреваемых в хищении у ПАО «Россети» и выводе за рубеж 10 млрд руб. Среди них экс-председатель совета директоров ПАО «Челябэнергсбыт» Вадим Литвиной.

Как сообщает пресс-служба федерального ведомства, деятельность преступного сообщества полиция пресекла при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго РФ. В семи регионах России сотрудники МВД провели 16 обысков по ранее возбужденному уголовному делу. Изъяты крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы, а также носители информации. «В ходе мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО “Архэнергосбыт”, ПАО “Вологдаэнергосбыт”, АО “Роскоммунэнерго”, АО “Хакасэнергосбыт”, ПАО “Челябэнергосбыт”, Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ “Мосуралбанк” Николай Корнеев»,– сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ст. 159 и ст. 210 УК РФ). По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно преступной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Эти операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк». Фигуранты создали «формальные основания» для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных организаций. Искусственную кредиторскую задолженность сбытовые компании погашали за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. При этом услуги поставщиков энергоресурсов не оплачивали под предлогом дефицита оборотных средств.

По данным МВД России, таким образом участники преступного сообщества с 2004 по 2019 год вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 10 млрд руб. Трем обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня запланировано принятие решений еще по четырем фигурантам. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. Арестовано имущество обвиняемых и подконтрольных организаций на общую сумму около 7 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2018 года ПАО «Челябэнергосбыт» был лишен статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. В июле 2019 года Арбитражный суд региона признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство по заявлению ОАО «МРСК Урала», которому «Челябэнергосбыт» задолжал 3,5 млрд руб. за передачу электроэнергии на розничном рынке.