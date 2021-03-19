В ответных 1/8 финала Лиги Европы не обошлось без сенсаций. Чешская «Славия» обыграла шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0, а хорватский клуб «Динамо» Загреб выбил из турнира английский «Тоттенхэм». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Вывеской «Внимание!» болельщиков привлекал матч «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Еще бы такая история, плюс ничья 1:1 в первом мачте. Но даже появление на поле в Милане Златана Ибрагимовича не помогло. «Манчестер» выиграл с минимальным преимуществом 1:0 и, можно сказать, спокойно вышел в четвертьфинал. Все решил гол Поля Погба: «А вот сейчас Погба забивает! Вот это да, вот это расклад! Вышедший после перерыва Поль Погба настолько спокойно, настолько вальяжно, я бы даже сказал, подошел к этому эпизоду, что, кажется, соперник уже поверил, что бить он не будет».

Сенсация пришла откуда не ждали. После поражения загребского «Динамо» от «Тоттэнхэма» в первом мате со счетом 0:2, казалось, что в этой паре все ясно, но не тут то было. В ответной встрече в столице Хорватии у «Динамо» нашелся герой, который изменил все. Волшебная история, которая, я уверен, станет легендой, началась с яростных атак хозяев, а как они умеют атаковать помнят многие. Именно хорватский клуб оставил без Лиги Европы «Краснодар». Но «Тоттэнхэм» несмотря на все свои проблемы все же чуть-чуть сильнее российского клуба, что, впрочем, не помешало Миславу Оршичу повести за собой команду и стать тем самым героем, о которых порой так мечтают российские болельщики.

Оршич забил два мяча в основное время и перевел игру в овертайм. А затем на 106 минуте вонзил «Тотэнхэму» победный мяч дальним ударом. Комментатор Денис Казанский, основательно охрипший к этому моменту, уже просто не мог кричать: «Какой проход, какой удар и какой гол! Вот это да, я просто обалдеваю от Оршича, это третий мяч 99-го номера сегодняшним вечером в Загребе. Фантастический вечер имени Оршича. Боже мой!»

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Момент истины — «Загреб» идет дальше, так же как и чешская «Славия», которая оставила не удел шотландский «Рейнджерс» Ситвена Джерарда со счетом 2:0. Из английских команд, кроме «Юнайтед», в четвертьфинале сыграет лондонский «Арсенал». Также в строю «Рома», «Вильярреал», «Гранада» и «Аякс».