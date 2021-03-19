Для самых самостоятельных: более тысячи точек продаж SIM-карт с саморегистрацией появились в Нижегородской области

Жители Нижегородской области начали покупать SIM-карты с игрушками и газетами. В Нижегородской области появилось более тысячи точек продаж SIM-карт МегаФона с саморегистрацией. Теперь приобрести их можно в шаговой доступности: в продуктовом магазине у дома, в киоске с прессой и в ломбардах.

Удобный формат покупки SIM-карт, предложенный оператором во время пандемии для безопасности абонентов, становится популярнее и регулярно пополняется новыми адресами и списком торговых точек.

Cтать абонентом МегаФона можно в сетях «Детский мир», «Электрон», «Звонок», «Аврора», «Офисмаг», в киосках Роспечать, а также в более тысячи продуктовых магазинах почти во всех городах и 265 селах области. Благодаря новому сервису SIM-карты оператора продаются даже в небольших деревнях, таких как Зименки, Княжиха, Лаптево, Елховка и другие.

Для домоседов появилась возможность купить SIM-карту оператора без визита в точки продаж. Для этого необходимо оформить заказ с доставкой в интернет-магазине МегаФона, Tmall, AliExpress, Wildberries и на других онлайн-площадках.

Самостоятельно активировать SIM-карту довольно просто и займет это не больше 10 минут. Достаточно вставить карту в телефон, включить передачу данных и загрузить бесплатное приложение «Личный кабинет» МегаФона. Далее следовать инструкции по самостоятельной регистрации.

ПАО «МегаФон»