В Майкопе будут судить хозяйку торговой точки за дачу взятки полицейскому

В Майкопский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, занимающейся розничной продажей продуктов питания. Она обвиняется в даче взятки (ч.3 ст. 291 УК РФ). Санкции инкриминируемой женщине статьи предполагают до восьми лет лишения свободы. Расследованием уголовного дела занимался отдел по расследованию особо важных дел СКР по Республике Адыгея.

Как сообщили в следственном ведомстве, 22 апреля текущего года около 17:15 обвиняемая, находясь в республиканском центре, передала оперуполномоченному полиции взятку в размере 50 тыс. руб., чтобы он не привлекал ее фирму к административной ответственности за нарушение требований продажи алкоголя. Сотрудник полиции, в свою очередь, отказался от получения взятки, а передача денег проходила под контролем правоохранительных органов. Бизнесвумен была задержана на месте преступления.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре бывшего начальника отдела Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Минтранса РФ по Краснодарскому краю и республике Адыгея обвиняют в получении взяток от подчиненных за покровительство.

Василий Хитрых