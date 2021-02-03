В Краснодаре бывшего сотрудника автодорожного надзора обвиняют в получении взяток от подчиненных

В Краснодаре бывшего начальника отдела Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Минтранса РФ по Краснодарскому краю и республике Адыгея обвиняют в получении взяток от подчиненных за покровительство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, начальник отдела предложил двум своим подчиненным предоставить ему доступ к банковским картам взамен на покровительство и продвижение по службе. Таким образом в период с середины 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый получил около 700 тыс. руб.

По данным фактам в отношении него возбудили уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взяток в крупном размере). Сейчас обвиняемый находится под стражей, расследование продолжается.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее за вымогательство взяток у подчиненного был осужден бывший военнослужащий Южного округа войск национальной гвардии РФ Владислав Стукан. Его приговорили к штрафу 3 млн руб.

Алексей Белянин