На отремонтированных в Краснодаре дорогах выявили дефекты

В феврале-марте текущего года специальная комиссия из ГКУ КК «Краснодаравтодор», Краснодарского филиала ФКУ Упрдор «Черноморье», а также специалистов дорожного департамента администрации Краснодара и подрядных организаций обследовала улицы краевого центра, которые были отремонтированы в 2017-2020 годах по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалистами были выявлены дефекты, возникшие при эксплуатации покрытия.

На каких именно участках дорог обнаружили изъяны асфальтобетонного покрытия, в мэрии не уточняют. По итогам проверки были составлены акты, которые передали подрядчикам для устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств в течение двух недель.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, что касается просадки люков подземных коммуникаций, то это зона ответственности не подрядчиков, выполнявших ремонт, а эксплуатирующих организаций. По таким дефектам направлены письма в адрес сетевых компаний.

Также были обследованы и составлены акты об устранении дефектов еще по 30 участкам городских улиц, отремонтированных по краевым и городским программам финансирования. Всего с 2017 по 2020 годы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодаре был отремонтирован 231 участок дорог общей протяженностью более 299 км.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, приоритетными по ремонту дорог в 2021 году в Каснодаре станут участки улиц 40 лет Победы и Черкасской, а также улица Автомобильная, которая соединяет Ростовское шоссе и улицу Московскую, и дорога по старому Почтовому тракту, которая идет от улицы Красных Партизан к хутору Копанскому.

Василий Хитрых