Сквер на площади Горького закроют на время реконструкции с конца марта

Вход на территорию сквера на площади Горького в Нижнем Новгороде закроют в конце марта в связи с началом работ по благоустройству, сообщил глава города Юрий Шалабаев в Instagram. Дорожное движение на площади ограничивать не планируют.

Благоустройством площади Горького занимается ООО «Московское наследие», стоимость контракта составила 74,8 млн руб. Сейчас подрядчик чистит площадь от снега, устанавливает ограждения и хозяйственно-бытовые помещения. По условиям контракта, работы необходимо завершить в июне.

Как ранее сообщалось, никаких радикальных изменений внешнего вида площади не планируется. Подрядчику предстоит провести ремонт и привести в порядок плитку, освещение и клумбы.

Анастасия Еремина