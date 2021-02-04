«Московское наследие» благоустроит площадь Горького в Нижнем Новгороде

Победителем электронного аукциона по благоустройству площади Горького в Нижнем Новгороде признали ООО «Московское наследие», сообщается на портале госзакупок. Компания запросила за услуги 74,8 млн руб., снизив начальную (максимальную) стоимость на 376 тыс. руб.

Как ранее сообщалось, никаких радикальных изменений внешнего вида площади не планируется. Подрядчику предстоит провести ремонт и привести в порядок плитку, освещение и клумбы. Работы необходимо будет начать уже в феврале, чтобы завершить их в июне.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Московское наследие» зарегистрировано в Москве с 2017 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной является деятельность в области архитектуры. Генеральный директор и собственник — Юрий Мишин. По итогам 2019 года при выручке в 5,1 млн руб. прибыль компании составила 1 млн руб.

Анастасия Еремина