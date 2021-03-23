Помечтать о будущем

Первый Конкурс элегантности I.C.E. St. Moritz состоялся в феврале 2019 года. В названии – игра слов. С одной стороны, I.C.E. – это The International Concours of Elegance. С другой, ice – это «лед», и именно на льду озера на швейцарском курорте, расположенном на высоте 1800 метров проходят самые пафосные в этих краях светские мероприятия. Два года назад на I.C.E. приехали полсотни классических Ferrari, Bentley, Bugatti… Дорогим гостям, которых на мероприятие прибыло 2500 человек, все настолько понравилось, что в 2020 году организаторы решили сделать конкурс постоянным, но из-за накрывшей мир пандемии в Санкт-Морице просто покатались по улицам те владельцы машин, что привезли их сюда заранее, пока Европа еще не закрылась. В этом году по тем же самым причинам I.C.E. не удался, однако устроители, чтобы хоть как-то подсластить это разочарование, сделали шутливую фотосессию, которую можно было бы озаглавить: «Как мог бы пройти I.C.E. St. Moritz 2021 и как, мы надеемся, он пройдет в 2022 году». Полицейский выписывает штраф неправильно запаркованному Mercedes CLK GTR. Выходя из супермаркета с рулонами туалетной бумаги, владелец Lancia Rally 037 понимает, что сзади у машины находится двигатель. Парочка на сверхдорогом Porsche 911 GT1 приехала за шаурмой. А Ferrari 275 GTB/4 настолько красива, что ее разрешили запарковать прямо в ресторане.