«РИА Новости»: российская подлодка, которую ищет НАТО, не теряла связь с командованием

Российское командование не теряло связь с подлодкой Черноморского флота «Ростов-на-Дону», которую уже неделю ищут Противолодочные силы НАТО, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Накануне издание News Israel сообщило, что российская дизель-электрическая субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО, что вызвало озабоченность ВМС США. Были развернуты поиски подлодки.

«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону"... Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростовом-на-Дону»,— сказал собеседник «РИА Новости». Он добавил, что уровень скрытности российской субмарины превысил немалые возможности НАТО в Средиземном море. «Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает»,— отметил источник.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сегодня сообщил, что на боевом дежурстве в море сейчас находятся все шесть подводных лодок флота.

Как сообщало News Israel, беспокойство США вызвала способность российской подлодки собирать конфиденциальную информацию. Подлодку искали у берегов Ливана, Сирии, Израиля и Кипра. США привлекли к поискам союзников.

Отметим, что сегодня, 18 марта, в Черном море более 2,4 тыс. военных из восьми стран — Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции — с 18 боевыми кораблями и 10 самолетами примут участие в международных учениях НАТО Sea Shield 21 («Морской щит-21»).