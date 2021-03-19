Главгосэкспертиза одобрила проект комплекса предприятий в Усть-Луге

Главгосэкспертиза России выдала ООО «РусХимАльянс» положительные заключения на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для газоперерабатывающего завода и завода по производству СПГ в Усть-Луге.

Проект предполагает строительство объектов по переработке газа и производству СПГ. Возведение технологических линий будет поэтапным. Мощность перерабатывающего завода в год будет составлять 45 млрд м куб.

Ранее АО «НИПИГАЗ» получило положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) Росприроднадзора на проекты строительства комплекса предприятий.

Напомним, что ООО «РусХимАльянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи». «НИПИГАЗ» проектировал объекты комплекса. “Ъ-СПб” писал, что общий размер финансирования проекта составит 900 млрд рублей. Летом прошлого года «Русхимальянс» получил от ВЭБ.РФ первый кредит на 55 млрд рублей и на проектирование и авансы.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-СПб” «Кредит на сжижение».