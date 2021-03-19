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ЖК «Щегловская усадьба» в Ленобласти получил последнее необходимое разрешение для достройки

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» выдало положительное заключение по результатам экспертизы проекта достройки оставшихся корпусов ЖК «Щегловская усадьба». Ранее его дольщики объявляли голодовку.

Об этом сообщили в администрации региона. «Есть заключение, есть разрешение на строительство, есть финансирование, на следующей неделе мы начнем процедуру по выбору подрядчика», — цитирует пресс-служба областного правительства директора Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти Александра Горшенева.

Подробнее о конфликте вокруг ЖК в Щеглово — в материале “Ъ-СПб” "«Щегловскую усадьбу» берут голодом"

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