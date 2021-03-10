«Щегловскую усадьбу» берут голодом

Дольщики незавершенного ЖК «Щегловская усадьба», который бросила обанкротившаяся СК «Навис», начали голодовку. Граждане недовольны долгим согласованием документов, которое не позволяет возобновить работы на стройплощадке. За достройку жилого комплекса отвечает региональный Фонд защиты прав дольщиков. Госстройнадзор Ленобласти обещает, что объекты будут сданы в ранее оговоренные сроки.

Как сообщил “Ъ” участник протестной акции Алексей Стукун, помимо него в голодовке приняли участие еще три человека. Это Тамара Ушакова, Александр Жильцов и Олег Скотников. Основные претензии дольщиков — невыполненные обязательства регионального Фонда защиты прав дольщиков, занимающегося достройкой проблемного ЖК «Щегловская усадьба». По словам господина Стукуна, сначала сложности были связаны с передачей прав от прошлого застройщика к фонду, сейчас — с получением положительного заключения Леноблгосэкспертизы по проекту. «Нам обещали закончить в декабре, но в очередной раз все перенесли. В прошлый четверг на онлайн-заседании штаба с представителями фонда и властей Ленобласти сказали, что остались еще какие-то мелочи. Но мы боимся, что сроки опять сдвинутся. Пока они выйдут из экспертизы, пока найдут подрядчика, мы пропустим еще один летний сезон»,— сказал Алексей Стукун. Кроме того, граждане недовольны отсутствием «детальной информации» о ситуации с ЖК.

Расположенный на участке около 10 га в поселке Щеглово ЖК «Щегловская усадьба» включает в себя 16 четырехэтажных корпусов. Инвестором выступало ООО «Строительная компания "Навис"», входящее в Navis Development Group (NDG) братьев Александра и Владимира Львовичей. Компания завершила работу только на восьми корпусах. Еще два корпуса достроила ГК «Полис Групп», оставшиеся шесть планируется завершить с помощью фонда. Это корпуса Б2, Б3, Д1, Д2, Д3, Д4. Готовность объектов составляет от 50 до 90%. По предварительной оценке фонда, на завершение работ нужно 774 млн рублей, но сумма может измениться после получения заключения Госэкспертизы. Из 661 квартиры в недостроенных корпусах дольщики приобрели 607 квартир. Часть корпусов должны были сдать еще в 2017 году.

Вчера, по словам господина Стукуна, к голодающим приезжал глава администрации Щегловского поселения Николай Казанцев, а также полицейские, которые проверили документы. Участников акции посетили всеволожский городской прокурор Игорь Грищук и главный инженер регионального Фонда защиты прав дольщиков Денис Чибисов, сообщивший, что работа ведется максимально быстро.

В Госстройнадзоре Ленобласти подчеркнули, что получить положительное заключение экспертизы раньше не позволила большая работа над сметой. «Нужно было привести к общему знаменателю три составляющих: нормативы Минстроя, проектную смету и реальную стоимость этих работ»,— перечислили в ведомстве. В целом же главный ориентир для дольщиков — сроки сдачи объектов не переносились, добавили в Госстройнадзоре. «Законодатель говорит, что с момента передачи долгостроя фонду на восстановление прав дольщиков дается три года. То есть в данном случае это конец 2022 года, и мы в эти сроки укладываемся»,— отметили там.

В первый раз дольщики «Щегловской усадьбы» устроили протестную акцию в 2019 году. Они жили в недостроенном жилом комплексе, по словам господина Стукуна, с октября по декабрь. «Там нет коммуникаций. Воду привозили из колодца, тепло было от генератора, свет — от аккумулятора, был биотуалет»,— вспоминает дольщик. Тогда самозаселение прекратилось благодаря тому, что вопросы достройки домов взял на себя фонд, уточнил он. Сейчас, чтобы избежать проблем с полицией, дольщики не стали заезжать в проблемный объект, а обосновались в автодоме, припаркованном рядом. Дежурить в нем планируют посменно. «Голодать начал со вчерашнего вечера (8 марта.— “Ъ”). Но я на нервах пока и голода не ощущаю»,— сказал господин Стукун.

СК «Навис» стала банкротом в начале 2019 года. Несостоятельными были признаны еще несколько компаний, входящих в NDG. Осенью 2019 года в отношении неустановленного лица (лиц) из числа руководства СК «Навис» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. На прошлой неделе “Ъ” сообщал , что начали банкротить и Александра Львовича.

Ольга Кантемирова