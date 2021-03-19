Тимашевский район привлек в 2020 году 3,7 млрд рублей инвестиций

По итогам 2020 года Тимашевский район вышел на 10 место среди муниципалитетов Краснодарского края по объему привлеченных инвестиций. В районные проекты было инвестировано 3,7 млрд руб. По динамике привлечения инвестиций муниципалитет вышел на пятое место в регионе с показателем по итогам прошлого года 176%, сообщили в краевой администрации.

Также, по словам главы Тимашевского района Андрея Палия, в 2020 году крупные и средние предприятия района обеспечили объемы производства продукции, работ и услуг более чем на 66 млрд руб. Это на 11,6% выше уровня 2019 года. Малые и средние предприятия показали совокупный оборот в 35,4 млрд руб., что на 4% выше, чем годом ранее.

Как отметил присутствующий на сессии муниципалитета вице-губернатор Кубани Александр Руппель, по сумме выданных микрозаймов район находится на третьем месте после Краснодара и Армавира. Так, в 2020 год предприниматели Тимашевского района получили 52 займа на 90 млн руб. В 2021 году уже выдано 16 займов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, объем инвестиций в основной капитал Краснодарского края в расчете на одного жителя в 2020 году составил 88,1 тыс. руб. Это на 0,3% меньше, чем годом ранее. По данному показателю Кубань занимает 48-е место в России. В целом, объем инвестиций в основной капитал в регионе за прошлый год составил 500,3 млрд руб.

Дмитрий Михеенко