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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На «Самара Арене» не разрешают проводить футбольные матчи

На стадионе «Самара Арена» разрешат проводить футбольные матчи только после получения соответствующих документов, подтверждающих качество выполненных работ по устранению ранее выявленных дефектов, а также безопасность металлоконструкций. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова.

«Генеральным подрядчиком строительства стадиона "Самара Арена" в рамках гарантийных обязательств ведется работа по устранению ранее выявленного дефекта. Завершение монтажных работ планируется согласно утвержденному графику. После этого требуется проведение лабораторного обследования и тестирование металлоконструкций для составления технического заключения», — цитируют в пресс-службе господина Иванова.

Дефекты металлоконструкций на «Самара Арене» были обнаружены в феврале текущего года. По данным экспертов, несущие конструкции стадиона не пострадали. Футбольный клуб «Крылья Советов» проводит свои домашние матчи на резервной арене «Металлург».

Андрей Сазонов


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