На «Самара Арене» не разрешают проводить футбольные матчи

На стадионе «Самара Арена» разрешат проводить футбольные матчи только после получения соответствующих документов, подтверждающих качество выполненных работ по устранению ранее выявленных дефектов, а также безопасность металлоконструкций. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова.

«Генеральным подрядчиком строительства стадиона "Самара Арена" в рамках гарантийных обязательств ведется работа по устранению ранее выявленного дефекта. Завершение монтажных работ планируется согласно утвержденному графику. После этого требуется проведение лабораторного обследования и тестирование металлоконструкций для составления технического заключения», — цитируют в пресс-службе господина Иванова.

Дефекты металлоконструкций на «Самара Арене» были обнаружены в феврале текущего года. По данным экспертов, несущие конструкции стадиона не пострадали. Футбольный клуб «Крылья Советов» проводит свои домашние матчи на резервной арене «Металлург».

Андрей Сазонов