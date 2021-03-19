КПРФ объявит выговор депутату думы Владивостока, принявшему участие в форуме «Муниципальная Россия»

Приморские коммунисты намерены дать оценку действиям члена фракции КПРФ в думе Владивостока Надежды Телелюевой, принявшей участие в форуме «Муниципальная Россия» в Москве.

«Бюро приморского крайкома КПРФ, судя по всему, согласится с предложением комиссии, изучавшей дело Телелюевой, и объявит ей выговор»,— сообщил “Ъ” первый секретарь крайкома компартии Анатолий Долгачев. По словам лидера приморских коммунистов, Надежда Телелюева «признала свою вину» и сообщила однопартийцам, что приняла участие в форуме «по ошибке, не зная, кто является организатором».

«Заседание бюро крайкома должно состояться на следующей неделе»,— добавил господин Долгачев. Он пояснил, что «участие в шабаше антироссийских, антикоммунистических сил» для члена КПРФ является недопустимым.

Форум «Муниципальная Россия» был организован проектом «Объединенные демократы» в Москве 13 марта, но всех его участников, около 200 человек, задержала полиция. Из опубликованных в соцсетях протоколов и полицейского рапорта следует, что форум был организован «нежелательной на территории РФ» организацией «Открытая Россия», чья «деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».

Подробнее — в материале “Ъ” «Несоответствие форума задержанию».

Алексей Чернышев, Владивосток