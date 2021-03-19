Фестиваль Alfa Future People не будут проводить в 2021 году

Организационный комитет фестиваля электронной музыки Alfa Future People (AFP) отказался от проведения мероприятия в 2021 году. Об этом сообщила руководитель отдела бренда Альфа-банка Кристина Вдовина.

«В этом году фестиваля не будет по понятным причинам: массовые мероприятия в полном объеме официально пока не разрешены, наш фестиваль предполагает участие большого количества иностранных артистов из разных стран. На данный момент, из-за локдаунов в том числе, это не представляется возможным реализовать»,— рассказала госпожа Вдовина порталу Allfest.ru.

Фестиваль с 2014 года проводился около поселка Большое Козино в Балахнинском районе Нижегородской области. После AFP-2019, когда все дни фестиваля шли дожди и гости ходили в резиновых сапогах и дождевиках, организаторы решили поменять площадку. Для AFP-2020 планировали подготовить место в урочище Митино-Разгуляй Володарского района, но мероприятие так и не состоялось из-за пандемии коронавируса COVID-19.