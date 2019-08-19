Организаторы AFP посчитали поле в Большом Козино «мало подходящим» для фестиваля

По окончании шестого фестиваля электронной музыки Alfa future people (AFP) организаторы посчитали, что поле в Большом Козино (Нижегородская область) для проведения мероприятия в таких погодных условиях не подходит. Напомним, все дни фестиваля с 16 по 18 августа шли дожди, гости приезжали в резиновых сапогах и дождевиках.

«Нам стало понятно, что это поле мало подходит для фестиваля такого масштаба в таких погодных условиях. Тонны и тонны песка, паллеты, откачка помпами – ничего не помогало. Щебенка, асфальт, тротуарная плитка – не вариант. Поле портить нельзя, оно не только для AFP. Очень, конечно, хотелось бы перенести фестиваль на пляж, но это – вряд ли. Подумаем, придумаем, расскажем»,– говорится в сообщении организаторов AFP в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее еще в первый день фестиваля его генеральный продюсер Виктор Шкипин призвал всех гостей надеть резиновые сапоги. Передвигаться в другой обуви по полю было проблематично: на территории были огромные лужи, все дорожки, площадки и пространство между павильонами оказались в грязи. Подобная погода сопровождала фестиваль и в 2017 году. По словам организаторов, они учли прошлые ошибки, но всплывали новые проблемы.

Анастасия Еремина