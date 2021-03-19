Центральный аппарат МЧС проверит Краснодарский край на готовность к половодью

Краснодарский край вошел в число 18 регионов страны, где до 1 апреля по поручению Совбеза России будет проверена готовность сил и средств к половодью и паводкам. Проверку проведет центральный аппарат МЧС совместно с заинтересованными федеральными органами власти.

Помимо Краснодарского края, проверка будет проведена в республиках Бурятия и Дагестан, Красноярском, Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, а также в Воронежской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в настоящий момент чаша Краснодарского водохранилища заполнена на треть, приток, аккумуляция, сброс воды находятся в норме. Три автоматизированных поста следят за уровнем реки Кубань, замеры производятся каждые 20 минут.

Василий Хитрых