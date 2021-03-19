В Красноярске 19 младенцев проданных суррогатными матерями помещены в дом малютки

В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле новорожденными детьми (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) оперативниками установлено местонахождение девятнадцати младенцев, рожденных женщинами за денежное вознаграждение и переданных предполагаемым организаторам преступной бизнес-схемы. Все малыши помещены в дом малютки, сообщают в следственном управлении регионального следкома.

В 2019 году 33-летний красноярец начал привлекать женщин для суррогатного материнства, организовал проведение медицинских услуг, в результате которых наступала беременность, а также оформление документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов для последующей передачи их иностранным заказчикам.

Следствием установлено, что медицинские процедуры по наступлению беременности женщин проходили на территории Королевства Камбоджа. Далее, за вознаграждение в размере 850 тыс. руб., они рожали детей в роддомах Красноярска, получали свидетельства о рождении в ЗАГСе.

Затем в нотариальной конторе оформляли доверенность о предоставлении подозреваемым права представлять интересы новорожденных в госорганах.

Подыскивать суррогатных матерей мужчине помогали 37-летний директор ООО «Дидилия» и 31-летняя женщина, которые вместе с 27-летней гражданкой Республики Казахстан, передавшей им своего новорожденного ребенка, были арестованы и заключены под стражу до 22 апреля 2021 года.

В настоящее время следствием установлена причастность к торговле детьми 34-летней супруги директора ООО «Дидилия». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжает устанавливать других соучастников преступления. Уголовное дело расследуется с декабря 2020 года. Ни один из биологических родителей на связь со следователями не вышел.

Анастасия Вещикова, Красноярск