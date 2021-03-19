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Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию новую амбулаторию в Ленобласти

Комитет Госстройндзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию амбулатории в поселке Толмачево в Лужском районе Ленобласти. Медучреждение было построено в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Ленинградской области».

Об этом рассказала пресс-служба областного правительства. В двухэтажном здании размещены кабинеты специалистов, отделение физиотерапии, подразделение скорой помощи и четыре квартиры для сотрудников амбулаторию. Медучреждение рассчитано на 110 посещений в смену. Финансирование строительства из бюджета Ленинградской области составило более 100 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал о модернизации поликлиники в поселке Пикалево Ленобласти.

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