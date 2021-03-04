Городская поликлиника Пикалево приобрела новое оборудование

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» городская поликлиника города Пикалево в Ленобласти закупила маммограф, рентген и флюорограф. Кроме того, медучреждение подключили к единому цифровому контуру.

Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Всего за закупку оборудования было направлено более 27 млн рублей. Также в помещениях медучреждения был проведен капитальный ремонт. Отмечается, что благодаря подключению к единому цифровому контуру информация о лучевых исследованиях в поликлинике будет стекаться в общую базу данных для быстрого доступа врачей.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о разработке единой централизованной регистратуры всех медицинских учреждений Петербурга.