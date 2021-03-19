145 задержанных на несогласованных митингах в Воронеже получили аресты или штрафы

Воронежская инициативная группа «После протеста» изучила практику рассмотрения административных дел по статье 20.2 КоАП РФ — за участие в несогласованных митингах 23 и 31 января, По данным на 18 марта, суды вынесли 145 обвинительных решений по делам задержанных, причем как минимум девять человек получили 1-10 суток ареста. Большая часть задержанных, признанных виновными, получили штрафы размером 10-20 тыс. руб. Всего после 23 января в картотеках судов группа насчитала 349 таких дел.

При этом оправдательное решение «После протеста» насчитала только одно. Оно было вынесено 12 марта. Девять протоколов об административных правонарушениях были отправлены судом обратно в отделы полиции из-за ошибок в материалах дел. 195 дел из 349 еще не рассмотрены.

О том, как в Воронеже прошла несанкционированная акция 23 января,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова