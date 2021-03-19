Ульяновские мошенники пытались получить от москвички 2,5 млн рублей фиктивных долгов

Следственные органы УМВД по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества, организованной группой в особо крупном размере (ч.4 статьи 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении неизвестных граждан, представившихся жителями Ульяновска, которые пытались по сфальсифицированному договору займа взыскать через суд взыскать с жителя Москвы 2,5 млн руб. несуществующего долга. Об этом “Ъ” сообщило ведомство в ответ в ответ на запрос редакции. Как ранее сообщал “Ъ”, истец – некая Татьяна Васильева, указавшая, что она проживает в Ульяновске, требовала в Ленинском районном суде Ульяновска взыскать с жителя Москвы 2,5 млн руб. долга по договору займа, заключенному в 2017 году с обязательством выплаты 12 июля минувшего года. Однако в суде выяснилось, что по указанному адресу истец не проживает. В суде подтвердилось, что договор займа сфальсифицирован. По мнению главы юрагенства «Кучембаев и партнеры» Алмаза Кучембаева, представляющего интересы московского ответчика, расчет истцов был на то, что житель Москвы узнает о долге лишь когда уже будет вынесено решение суда и долг будет взыскан. Расчет мошенников не оправдался, суд в иске отказал, но материалы в правоохранительные органы передавать отказался. Первоначально и УМВД отказало жителю Москвы в возбуждении уголовного дела, назвав ситуацию гражданско-правовыми отношениями. И только после обращения депутата Госдумы к генпрокурору в полиции снова приступили к проверке фактов, выявленных в суде.

По словам господина Кучембаева, найти преступников необходимо, поскольку схема этого нового вида мошенничества обрела федеральный характер и уже распространяется в других регионах.

Сергей Титов, Ульяновск