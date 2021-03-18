Москвич испытал в Ульяновске чувство долга

В Ульяновске суд, рассматривая иск о возврате физическим лицом 2,5 млн руб. якобы невыплаченного долга по договору займа, выявил факт мошенничества федерального масштаба. Судебное разбирательство показало, что истец все документы сфальсифицировал, видимо, в надежде, что суд подойдет к рассмотрению формально, а ответчик узнает о решении суда уже от судебных приставов. Суд в иске отказал, но передавать материалы дела в правоохранительные органы отказался. Полиция также не стала заниматься расследованием. Ситуацию по поручению Генпрокуратуры изучает покуратура области. Юристы отмечают, что из-за несовершенства законодательства мошенники продолжают работу в других регионах, целый ряд похожих исков уже рассматривается в судах Москвы и Санкт-Петербурга.

Ленинский районный суд Ульяновска, рассматривая иск о взыскании долга по договору займа с жителя Москвы Сергея Шенина (фамилия изменена по просьбе ответчика), выявил факт мошенничества федерального масштаба. Об этом „Ъ“ сообщил глава юрагентства «Кучембаев и Партнеры» Алмаз Кучембаев, представляющий интересы ответчика из Москвы. Однако, как отмечает господин Кучембаев, суд отказался передавать материалы об уголовном преступлении в правоохранительные органы. На минувшей неделе председатель Ульяновского областного суда Александр Максимов направил представителю господина Шенина ответ, что «суд не является органом уголовного преследования, правомочным осуществлять прием сообщений о ­преступлениях».

Дело рассматривалось еще в октябре прошлого года. Истец Татьяна Васильева, указавшая, что проживает в Ульяновске, требовала взыскать с жителя Москвы Сергея Шенина и жительницы Ульяновска Екатерины Царевой 2,5 млн руб. долга по договору займа, заключенному в сентябре 2017 года с обязательством выплаты 12 июля 2020 года. Ни Татьяна Васильева, ни Екатерина Царева в суд не явились, зато явился вместе со своим представителем господин Шенин, который пояснил, что «ни с Васильевой, ни с Царевой не знаком», более того, в ульяновской квартире, которую указала в иске госпожа Васильева, она не проживает и не зарегистрирована, так же, как и Екатерина Царева не проживает по указанному в иске и в договоре адресу. Суд подтвердил, что фактически договор займа оказался сфальсифицированным в связи с указанием ложных адресов, и в иске госпоже Васильевой отказал.

Господин Кучембаев уверен, что суд и его доверитель столкнулись с новым видом мошенничества, когда неизвестный заявитель, скрывающийся под чужой фамилией, но имея все данные паспортов участников дела, сфальсифицировал документы в надежде, что суд подойдет к делу формально, а ответчик, проживающий в другом городе, узнает о «долге», когда деньги уже будут сняты с его счетов. После чего, отмечает господин Кучембаев, долг, вероятно, будет передан или перепродан от вымышленного лица уже реальному человеку, который по своим документам его и получит. По его мнению, второй соответчик — Екатерина Царева — также вымышленное лицо, включенное в иск «для дополнительной убедительности», «тем более что при ее неявке долг был бы солидарно возложен на Сергея Шенина» (в решении суда говорится о солидарной ответственности). «Схема тщательно продумана: кто-то сначала специально отыскал реального платежеспособного человека в Москве (это сотрудник одной из госкорпораций), а затем подал сфальсифицированные документы в ульяновский суд, полагая, что здесь суды работают так же плохо, как и в Москве. По своему опыту знаю, что в Москве повестка тебе придет, когда решение суда уже состоялось, если вообще придет — это связано с перегрузкой судов. Но мошенники не учли, что в Ульяновске суды работают достаточно тщательно и стараются известить всех участников процесса»,— пояснил глава юрагенства. Он также отметил, что о похожих новых схемах мошенничества в январе уже сообщали федеральные СМИ, более двух десятков исков рассматривается в Санкт-Петербурге, есть иски в других регионах, «но в этом случае мы видим более изощренную схему, которая, впрочем, не сработала».

Полагая, что найти преступников необходимо, поскольку они продолжат деятельность в других регионах, Сергей Шенин и его представитель обратились к судье с ходатайством сообщить о преступлении в правоохранительные органы, однако судья в этом отказала. Они также обратились с заявлением в полицию, но региональное УМВД в возбуждении уголовного дела отказало, отметив, что «возникшие отношения носят гражданско-правовой характер». Областной суд на обращение господина Шенина ответил, что сообщение о преступлении в органы дознания «является правом, но не обязанностью суда». После обращения в Верховный суд пришел отказной ответ и от председателя облсуда.

После того как генпрокурору РФ Игорю Краснову о ситуации сообщил депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный, Генпрокуратура поручила областному прокурору «организовать тщательную проверку фактов». Итог проверки пока неизвестен — в облпрокуратуре и в УМВД на запрос „Ъ“ в среду не ответили.

По мнению президента адвокатской палаты Ульяновской области Евгения Малафеева, если в ходе рассмотрения гражданского иска выявляется информация о совершении преступления, «суд должен информировать правоохранительные органы, и он имеет для этого весь инструментарий». «Если он видит преступление, он выносит частное определение, направляя его в соответствующие органы»,— пояснил господин Малафеев.

В обзоре судебной практики Верховного суда (от 8 июля 2020 года) отмечается, что «если при рассмотрении дела суд обнаружит признаки экономического преступления, суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия».

Господин Куринный считает, что на случай, когда в гражданских делах выявляются факты уголовного преступления, «для судов нужны четкие инструкции», и не исключает, что после анализа всех ответов правоохранительных органов «по этому поводу придется обращаться с законодательной инициативой».

Сергей Титов, Ульяновск