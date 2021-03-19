Полный локдаун подкрался к Киеву

Киев закрывают как минимум на три недели — в городе объявили полный локдаун. С 20 марта не будут работать кинотеатры и музеи, массовые мероприятия запретят, а кафе позволят лишь доставлять заказы. На такие меры Киев пошел на фоне продолжающегося роста числа заболевших и умерших. По словам мэра Виталия Кличко, если ситуация не стабилизируется, свободные места в больницах скоро закончатся. Украинские власти утверждают, что в страну пришла третья волна пандемии. Как киевляне восприняли очередной локдаун? И готовы ли они вакцинироваться? Выяснял Александр Рассохин.

Все массовые мероприятия отменяются, музеи, концертные залы и кинотеатры закрываются. В ТРЦ будут открыты только аптеки и продуктовые магазины. Предприятия общепита смогут работать исключительно навынос и доставку, а салоны красоты и спортзалы — по предварительной записи. Общественный транспорт продолжит ходить, но должен быть заполнен максимум наполовину. Все бюджетные предприятия переходят на удаленку, то же власти настоятельно рекомендуют сделать и частному бизнесу. В таких условиях киевлянам предстоит жить ближайшие три недели.

И меры властей оправданы, не сомневается житель столицы Юрий. Ведь каждый день число новых заболевших увеличивается на тысячу человек.

«Динамика распространения идет к нам из Европы, и мы должны делать те же самые строгие меры, которые уже приняты в европейских столицах. Это абсолютно правильное решение, которое я полностью поддерживаю», — сказал киевлянин.

Впрочем, совсем немногие киевляне, с которыми общался “Ъ FM”, так же радушно встречали новость о локдауне. Люди устали от ограничений, настаивает журналистка Екатерина Шумило. Прошлые карантинные ограничения не меняли ситуацию.

И заявления, что пришла третья волна, — сомнительны, потому что непонятно, а закончилась ли вторая?

Кроме того, власти обещали предупреждать о новых ограничениях за одну-две недели, возмущается Екатерина: «Многие уже себе планы построили на выходные. Теперь мы слышим, что на три недели снова будем жить в этих жестких реалиях. Люди относятся крайне негативно. Есть немаленькие антиковидные настроения. Я месяц назад была в регионах: люди не носят маски. В аптеку и в продуктовый магазин ты можешь спокойно зайти без маски. В Киеве я наблюдаю, что все маски носят».

Впрочем, больше других новыми ограничениями и слабой поддержкой властей недовольны предприниматели, подчеркивает житель пригорода Киева Руслан Черный: «Всем надоела эта история, особенно бизнес это сильно мучает. То, что я вижу сейчас по Киеву, минимум половина ресторанов закрылась, если не больше. То есть ресторанный бизнес пострадал в первую очередь и весь сектор услуг».

Вакцинация на Украине стартовала только 24 февраля, после того, как власти неоднократно переносили начало кампании. Киеву удалось экстренно закупить 500 тыс. доз препарата Covishield — индийского аналога вакцины от AstraZeneca. Впрочем, за это время только около 80 тыс. человек получили первую дозу препарата. Надеется провакцинироваться и киевлянин Юрий Бутусов: «У нас определена очередь. Я не вакцинирован, моя семья, к сожалению, тоже. Есть свои приоритеты у государства. Сейчас в страну поступило относительно небольшое количество этой вакцины. Она пойдет в группы риска: врачи, военные, учителя».

Изначально Киев договорился о поставках китайской вакцины Sinovac. Но она еще только должна прийти. «Спутник V» украинские власти закупать принципиально не хотят.

Другое дело, что и желающих вакцинироваться в целом по стране немного. Кто-то считает, что вакцина до конца не изучена, кто-то опасается побочных эффектов, из-за которых несколько десятков стран приостановили прививочную кампанию препаратом от AstraZeneca, рассказал киевский журналист Максим Назаров: «Из-за того, что власть не может ответить на вопросы, вся эта вакцинация проходит под грифом секретности, под эгидой полной неразберихи. Одна сторона, учитывая европейские отказы, говорит: “Что вы нам за гiвно привезли”, а вторая сторона говорит: “Что есть, то есть”.

Более 60% врачей отказываются вакцинироваться.

Я не против вакцинации, но в последние годы на Украине с бесплатной вакцинацией есть проблемы и недоверие. Я думаю, что еще нужно подождать полгодика или годик, когда уже будут конкретные отчеты и доклады об эффективности. Тогда можно будет подумать о вакцинации».

Помимо Киева ужесточили ограничения и другие регионы, к примеру, Полтава, Львовская и Харьковская области. И если большинство субъектов попадет в «красную зону», локдаун ждет всю страну, предупредили в местном Минздраве. А ситуация усугубляется. Если 17 марта власти сообщили об 11 тыс. новых случаев, то на следующий день — уже о 15-ти, хотя еще в начале февраля этот показатель был в районе 2 тыс.