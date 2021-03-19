«Россети Сибирь» участвует в пилотном проекте правительства РФ

Компания стала одним из агрегаторов, участвующих в правительственном проекте по управлению спросом и регулированию цен на электроэнергию.



Согласно информации Министерства энергетики, управление спросом — комплекс мер по стимулированию конечных потребителей электроэнергии снижать ее потребление в определенные часы в обмен на выгодные тарифы или выплаты, что приводит к сокращению нагрузки на системы электроснабжения в пиковые часы, экономии энергии и снижению ее стоимости. Концепция предполагает создание специализированных организаций (агрегаторов), обеспечивающих участие розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления энергии. За сэкономленную энергию агрегатор получает оплату на оптовом рынке, а потребитель, в свою очередь, получает от агрегатора оплату за оказанную услугу по снижению потребления. В роли агрегаторов могут выступать независимые компании и поставщики электроэнергии.

Проект по управлению спросом на электроэнергию на розничном рынке был запущен в 2019–2020 годах. За время его действия мощность, находящаяся под управлением агрегаторов, выросла с 50 до 600 МВт.

Всего в «пилоте» участвуют почти 100 компаний-агрегаторов, они представляют более 300 объектов управления энергопринимающими устройствами одного или нескольких потребителей.

«Россети Сибирь», выступая в роли агрегатора, оснащает потребителя необходимым для снижения потребления оборудованием, консультирует по вопросам технологии разгрузки, разрабатывает оптимальные планы участия в управлении спросом. «Мы всегда открыты партнерству, в том числе при реализации услуг управления спросом. Многие предприятия уже выказывают заинтересованность в участии в проекте. Экономический эффект для каждого предприятия является индивидуальным и зависит от его возможностей по оперативному изменению потребления. Например, при снижении потребления на 0,5 МВт в течение двух часов подряд всего три раза в месяц дополнительный доход предприятия может превысить 500 тыс. руб. в год»,— отметил начальник департамента взаимодействия с клиентами компании «Россети Сибирь» Дмитрий Плющик.

«Россети Сибирь» оказывает услуги по управлению спросом на электроэнергию в роли агрегатора с 2020 года в лице филиала «Хакасэнерго». Первым объектом, участвующим в реализации пилотного проекта по агрегированному управлению спросом, стало крупное золотодобывающее предприятие «Артель старателей Хакасия». «Опыт участия в проекте управления спросом на электроэнергию в партнерстве с „Россети Сибирь“ для нас был неожиданным и в целом весьма положительным. Удивило, что можно зарабатывать, не вкладывая и не предпринимая никаких особых усилий — по сути не работая. Просто мы в нужный момент сокращали энергопотребление, что для предприятия прошло практически незаметно. Планируем и дальше участвовать в этом проекте»,— рассказал главный инженер компании «Артель старателей Хакасия» Константин Кудряшов.

Итоговый объем выручки (нетарифной) «Россети Сибирь» за второе полугодие 2020 года составил около 300 тыс. руб. В 2021 году планируется задействовать в реализации этой услуги все филиалы энергокомпании.