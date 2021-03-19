Сотрудникам петербургской компании выплатили более 12 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Василеостровского района вынесла представление руководителю ООО «СпецЭлектронМонтаж» после проверки, выявившей долги компании перед 108 сотрудниками. После этого часть долгов погасили.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Общая сумма задолженности организации перед работниками составила 15,6 млн рублей. В настоящий момент компания выплатила 12,7 млн рублей долга, выплата оставшейся части контролируется прокуратурой. Отмечается, что параллельно с представлением в адрес гендиректора «СпецЭлектронМонтаж» ведомство направило материалы проверки в Государственную инспекцию труда для привлечения виновных к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Ранее “Ъ-СПб” писал о снижении размера средней предлагаемой работодателями зарплаты в Петербурге.