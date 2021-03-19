Губернатор Андрей Травников дал старт работе первой очереди самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра

Главе региона в рамках церемонии открытия первой очереди ОРЦ «Русагромаркет-Новосибирск» продемонстрировали работу мультитемпературного терминала, оптового павильона, холодильной и морозильной камер, упаковочной линии.



Проект «Русагромаркет-Новосибирск» реализуется на территории новосибирского Промышленно-логистического парка и служит активному развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала Новосибирской области.

Андрей Травников отметил, что по своим масштабам даже первая очередь нового проекта — это целый городок логистических центров. «Смелый, уникальный для России формат, рассчитанный на клиентов любой категории, любого масштаба — от фермера до крупного оптовика и дистрибьютора. Это особенно важно для Новосибирской области, потому что мы активно развиваем малый и средний бизнес и поддерживаем проекты, особенно в агропромышленной сфере, направленные на развитие внутрирегиональной кооперации. Уверен, что этот продовольственный парк будет сильным интегратором, хорошим стимулом для развития деловых и производственных связей между нашими сельхозпроизводителями, переработчиками, потребляющими сетями и организациями. Немаловажно, что это и новые рабочие места — только в первой очереди предполагается привлечь на работу не менее 900 человек с хорошим уровнем зарплаты. Хочется пожелать, чтобы будущему большому коллективу здесь работалось комфортно и удобно».

Учредитель ООО «Русагромаркет-холдинг» Владимир Ермошин поблагодарил губернатора и правительство Новосибирской области за помощь и поддержку в осуществлении этого проекта. «Это первый на территории России проект, обладающий всеми самыми современными качествами: и IT-инфраструктурой, и логистической составляющей, и современными площадями для хранения, доработки, переработки, упаковки и отгрузки продукции. Мы еще только в начале пути, и все самое главное нам еще предстоит осуществить с помощью сибиряков здесь, на новосибирской земле».

Общая площадь объекта — более 100 тыс. кв. м. Общий объем фактически освоенных инвестиций — более 8 млрд руб. Ввод в эксплуатацию первой очереди нового оптово-распределительного центра обеспечит создание до 900 высокотехнологичных рабочих мест. Выход на проектную мощность ОРЦ запланирован на 2022 год. Проект нацелен на создание современного продовольственного кластера — многофункциональной специализированной торгово-логистической площадки, предоставляющей игрокам продовольственного рынка доступ к услугам хранения, доработки и логистики продукции fresh. После завершения строительства оптово-распределительный центр «Русагромаркет-Новосибирск» будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общественного питания.

АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) с 2014 года комплексно сопровождает инвестиционный проект компании «Русагромаркет-Новосибирск» по созданию в Новосибирской области пилотного объекта федеральной сети оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции (ОРЦ). Для реализации проекта инвестор выбрал территорию нашего Промышленно-логистического парка как площадку с оптимальным расположением с точки зрения логистики и максимально благоприятными условиями для реализации инвестиционных проектов. Новое предприятие будет как очень серьезным работодателем, так и крупным налогоплательщиком. Общий объем инвестиций в проект планируется на уровне 16,5 млрд руб. Предполагается, что поступления в бюджет Новосибирской области с 2016 по 2030 год в результате реализации проекта превысят 8 млрд руб. В рамках сотрудничества под требования инвестора подобран подходящий земельный участок на территории ПЛП, решены все вопросы инфраструктурного обеспечения (газо- и электроснабжение, водоотведение, автотранспортная доступность), также проведена работа по сопровождению в получении региональных мер государственной поддержки, предусмотренных правительством Новосибирской области. Для ООО «Русагромаркет-Новосибирск» одобрены региональные меры государственной поддержки в виде освобождения от уплаты налога на имущество и части налога на прибыль на 2019–2025 годы.

Также Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, созданный на базе АИР, ведет работу по привлечению новосибирских сельхозтоваропроизводителей на площадку ОРЦ.