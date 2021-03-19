Прокуратура Татарстана начала проверку после отравления детей в бассейне

В Татарстане прокуратура начала проверку по факту отравления детей в бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером в одном из спорткомплексов Мензелинска. В результате инцидента пострадали восемь детей. Трех из них госпитализировали. Позже СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

В ведомстве отметили, что проверку по факту отравления детей поручили прокуратуре Мензелинского района с привлечением сотрудников Роспотребнадзора и МЧС. В данный момент они опрашивают свидетелей ЧП и изучают служебную документацию. «По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

"Ъ-Казань"