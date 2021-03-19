В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления детей в бассейне В результате инцидента пострадали 11 несовершеннолетних

Управление СКР по Татарстану завело уголовное дело по факту массового отравления детей в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в бассейне одного из спорткомплексов Мензелинска. Предположительно, дети 2005-08 годов рождения отравились хлором. Число пострадавших составило 11 человек. Восемь из них были доставлены в больницу, остальных госпитализировали.

По предварительной версии, детям стало плохо во время занятий в бассейне. Тренер вывел их на улице и вызвал на место ЧП экстренные службы. «Проведенный осмотр места происшествия выявил неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции», — отметили в пресс-службе.

Дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают все детали произошедшего и решают вопрос о назначении необходимых экспертиз.

"Ъ-Казань"