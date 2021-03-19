В Самаре за неделю резко подорожали репчатый лук и карамель

Цены на ряд товаров в Самарской области за семь дней изменились. Например, в регионе резко подорожал репчатый лук. Цены на него за неделю в регионе выросли на 6,4%: 1 кг этого продукта теперь стоит 28,3 руб. Также в Самарской области за прошедший период подорожала карамель (на 3,9%; 200,1 руб. за 1 кг). Об этом сообщает Самарастат.

Кроме того, за неделю в регионе выросли цены на ржаной хлеб (2,1%; 57,4 руб. за 1 кг) и морковь (3,6%; 44,9 руб. за 1 кг). Помимо прочего, за семь дней в Самарской области подешевели свежие огурцы (на 9,1%; 170,3 руб. за 1 кг), черный байховый чай (на 2,4%; 1018 руб. за 1 кг) и сливочное масло (на 1,4%; 589,8 руб. за 1 кг).

Цены на товары и услуги в Самарской области в текущем году неоднократно менялись. Самым резонансным за последнее время стал рост тарифов на похороны. Цены на них поднялись в феврале текущего года.

Георгий Портнов