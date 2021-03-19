В Краснодаре на автобусных и троллейбусных остановках заменили 16 павильонов

В Краснодаре заменили 16 из 33 павильонов на остановках автобусов и троллейбусов, запланированных к обновлению в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новые остановочные комплексы появились на ул. Российской, Московской, Кореновской, им. Грибоедова, Октябрьской, Героев-Разведчиков, проспекте Чекистов и других. Кроме того, в этом году около 50 павильонов с рекламными конструкциями хотят установить на трамвайных остановках в разных районах Краснодара.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, всего В Краснодаре в 2021 году планируется заменить 83 остановочных павильона. В феврале пять новых остановочных комплексов уже установлены по улице Октябрьской на участке Орджоникидзе до Ленина, на пересечении улиц Московской и Жигулевской и по улице Чонграской в станице Старокорсунской.

Установкой павильонов будут заниматься компании, выигравшие конкурс. Они также будут отвечать за содержание конструкций. Все остановки выполнят в одном стиле.

Алексей Белянин