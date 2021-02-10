В Краснодаре в 2021 году заменят 83 остановочных павильона

В Краснодаре в 2021 году планируется заменить 83 остановочных павильона, сообщает пресс-служба мэрии кубанской столицы.

Пять новых остановочных комплексов уже установлены по улице Октябрьской на участке Орджоникидзе до Ленина, на пересечении улиц Московской и Жигулевской и по улице Чонграской в станице Старокорсунской.

По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Анфиногенова, в этом году заменят 33 старых автобусных остановок. Завершить работы планируется до конца первого квартала 2021 года. Еще около 50 новых павильонов установят на трамвайных остановках.

Установкой павильонов будут заниматься компании, выигравшие конкурс. Они также будут отвечать за содержание конструкций. Все остановки выполнят в одном стиле.

Как писал “Ъ-Кубань”, пять остановок также планируется установить по пути строящейся трамвайной ветки в Краснодаре, расположенной на улице Московской. Завершение строительства линии намечено на декабрь 2021 года.

Виктория Колганова